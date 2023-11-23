FETÖ'cü hainden polislere alçak tehdit! Sözleri ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda yakalanan FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve 3 kişinin hakkında ifade verdiği, Bank Asya hesabı bulunan Kamış'ın örgütün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Çeşme'nin İnönü Mahallesi'ne geldiği ve yıllardır burada yaşadığı ortaya çıktı. Kamış'ın ilk yakalandığında polis ekiplerine pasif şekilde direnmede bulunarak kendisinin neden alındığını bilmediğini, bir şey yapmadığını, ekiplere yanlış yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Kim olduğu sorulduğunda sessiz kalarak ilk başta cevap vermeyen Kamış'ın yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri Kamış'a neden kimlik taşımadığını sorulduğunda da sessiz kalarak cevap veremedi. Sabah'ın haberine göre, Kamış, kelepçe takılarak gözaltına alınırken kendisine yanlış yapıldığını tekrar dile getiren şüphelinin 'Bunun hesabı vereceksiniz' diyerek sesini yükselttiği ortaya çıktı. Mehmet Kamış'ın yapılan aramasında üzerinde eşi Ömür Kamış adına kayıtlı banka kartı ve 2 bin 700 lira nakit para bulundu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin şifai olarak yaptığı ilk görüşmede Mehmet Kamış'ın, "Darbeden bir iki gün önce Çeşme'ye bir sergiye katılmak amacı ile geldim. Darbe girişimi sonrası da yakalandığım güne kadar Çeşme'de yaşamaya devam ettim. Arandığımdan bilgim yoktu. Bilsem gelip ifade verirdim. FETÖ'yü bir suç örgütü olarak görmüyorum. Geçmişte ve yakalanan kadar yapmış olduğum faaliyetler mesleki ve dost ilişkileriydi. 2-3 aya kadar serbest kalacağım. Tekrar İzmir'e geleceğim" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Kamış'ın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildiği öğrenildi.