FETÖ'cü hainler hiç ders almıyor! Alçak plan ortaya çıktı

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonunun Antalya ayağında yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan ayrıntılar arasında en dikkat çeken ise örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hiçbir ders almayıp halen askeri darbe beklentisi içerisinde olmasıydı. Örgütün Antalya yapılanmasında bugüne kadar bin 147 şahıs deşifre edildi. Yapılan teknik takip ve dinleme kayıtlarının savcılık tarafından yapılan değerlendirmeye göre örgüt, eski gücüne dönme amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE SUÇ İŞLEME ARZUSU İÇİNDELER

Örgüt içinde görev alan, iltisaklı olan, maddi destek sağlayan ve maddi destek alan şahıslar, örgüt tarafından verilecek talimatları yerine getirmek için kendi iradelerini örgüt iradesine terk etmek suretiyle hareket ediyor. Savcılığa göre, geçmişten hiçbir suretle ders çıkarmayarak dün olduğu gibi bu günde halen suç işleme arzusu içerisindeler. Profesyonelce süreklilik arz edecek şekilde belirli bir plan ve sistem dahilinde talimat alma ve verme şeklinde hareket ediyorlar.

ESKİ GÜÇLERİNİ ARZULUYORLAR

Hatta örgütle iltisaklı askeri kanat tarafından tekrardan bir darbe girişimi yapılması, hükümet üyelerinin yargılanması, örgütün tekrar eski gücüne kavuşarak, eğitim kurumlarının tekrar faaliyete geçirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmesi veya öldürülmesinin Türkiye'nin önünü açacağı, halen aktif olan kamu görevlisi, örgüte destek sağlayan bir öğretmen tarafından bu dileklerin dile getirilmesinin örgütün halen devletin çeşitli kademelerinde gizli olarak faaliyet yürüttüğünün kanıtı olduğu değerlendirildi.

YAPTIKLARI KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan 32 şüpheliden bir tanesi olan Antalya Kumluca İlçe İmamı Kudret Erdaş'ın örgütsel para alışverişlerini işyeri olan Rahman Kırtasiye isimli yerde yaptığı belirlendi. Erdaş'ın yine örgüt üyesi Durmuş K ile yaptığı konuşmalar örgütün güncel ruh halini ortaya koyan nitelikte.

Sabah'ın haberine göre, İşte o konuşmalar...

"HÜKÜMETİ İNDİRMEK NE KADAR GÜZEL OLUR TADINDAN YENMEZ"

K. E.: Abi ben neye inanıyorum biliyor musun. Aklı selim, sağ duyulu belli başlı yerler amma sivil kanattan amma askeri kanattan birileri şöyle masaya yumruğunu vuracak gibi duruyor bana. Ne yapıyorsunuz siz diyecek, bu bütün şey olanların hepsini alacaklar gibi duruyor bana.

D. K: Abi benim cezaevinden duyduğum... Askeriyeden birkaç kişiyi... Askeriyenin tamamı değil ya. Askeriye deyince millet diyor ki...

K. E.: Askeriyenin içindeki sağduyulu insanlar

D. K. : Hah sağduyulu insanlar... diyor

K. E. Şu anda bu insanlar ne kadar istiyor biliyor musun şu an darbe olmasını, hükümeti indirmek ne kadar güzel olur tadından yenmez.

D. K. : Önce yapılacaktı o. O şeyde olacaktı Gezi'de.

K. E.: Diyecek ki ülkenin vatanın selameti için bunu yapmak zorundaydık. Yönetim el koyduk anladın mı bunları da görevden aldık hepsini. Şu anda gözaltındalar. Yapılanın hepsinin hesabını teker teker hukuk çerçevesinde sorulacak ama kim soracak aklıselim insanlar onlar nerede şu anda yok... belki.. Tayyip Erdoğan, bugün ölse ne olur farz etki az sonra öldü diyelim düzelir mi her şey ama niye düzelir.