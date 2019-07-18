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FETÖ’cü hainlere ağır müebbet hapis 

15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nı işgal girişimine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti son duruşmanın ardından 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verdi. 

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı’nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 10 sanığı ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 43 sanık ise aynı suçtan müebbet hapis cezası aldı. 

HEPSİ CEZA ALDI 

Mahkeme, 85 sanığı ‘Anayasa’yı ihlale teşebbüs etmeye yardım’ suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı. 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar’a da müebbet hapis cezası verildi. Bazı sanıklara ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘hava ulaşım araçlarını kaçırma’ suçlarından da ceza verildi. 

ALIN EMRİ VERMİŞTİ 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıklar arasında Hava Harp Okulu’ndaki askerlere “Bugün o gündür, Atatürk Havalimanı’nda teröristler var, gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız” diyen eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir de yer aldı. Kule çalışanlarına “TSK yönetime el koydu” diyen eski Kurmay Albay Mustafa Kol, İstanbul Valiliği’nin işgal girişiminde takviye olarak gittiği sırada yolda polis memurlarını tehdit eden eski Kurmay Albay Barbaros Akça, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda darbe toplantılarına katılan, darbeci askerlere mühimmat dağıtma emrini veren, Atatürk Havalimanı’nı işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken gibi isimler de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 

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