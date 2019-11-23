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FETÖ'cü Hakan Şükür Twitter'dan paylaştı: Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı

FETÖ firarisi olan eski futbolcu Hakan Şükür, kendi gibi FETÖ'den aranan eski Futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu açıkladı.

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FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var” diye yazdı. 
 
Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem’in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. 
 
Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD’de olduğu anlaşıldı.
 
GÜLEN'İN ARTIK SUYUNU İÇMİŞTİ
 
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlatmış ve ifadesinde Arif Erdem'in Gülen'in artık suyundan içtiğini şu sözlerle ifade etmişti:  "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu."

Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

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