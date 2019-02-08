Emniyetten ihraç edilen 23 eski polis memuru hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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