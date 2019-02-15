FETÖ'nün sözde 'imam yardımcısı' Sesli'ye 15 yıl hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'bürokrasi imam yardımcısı' olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapisle cezalandırıldı.
- AA
FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapisle cezalandırıldı.
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