FETÖ'cü hekimden örgüt faaliyetlerine 'denizaltı' benzetmesi

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ kapsamında yargılanan eski hekim Koray Çelebi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava dosyasında, Çelebi'nin devlet hastanelerine örgüt üyelerini yerleştirmek için ByLock üzerinden yaptığı yazışmalar yer aldı.

Buna göre, Pınarhisar Devlet Hastanesi eski İç Hastalıkları Uzmanı Çelebi'nin, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u 9 Ekim 2015 - 16 Şubat 2016 tarihleri arasında aktif olarak kullandığı tespit edildi.

FETÖ'nün terör örgütü olduğunun açığa çıkmasının ardından örgüt mensuplarının devlet kurumlarında iş bulmakta büyük sıkıntı çektiği belirlenen ByLock yazışmalarında, Koray Çelebi'nin örgüte münhasır kişileri devlet hastanelerine sızdırmak için yönlendirmeler yaparak referanslar aradığı ortaya çıktı.

Başvuru şartlarına uygun kişilerin müracaat etmeleri konusunda ısrar ettiği bir yazışmada Çelebi'nin, örgüt üyelerine, "Abiler bakın tam bizim bölümler, daha ne olsun, vurgun yapalım bu sene listedeki adamlarımızı yollayalım. Başvuru yapmayan abiler hemen yapsın. Uzman, pratisyen, diş hekimi alımları başladı. Uzman acil tıp, anestezi, beyin cerrahı, biyokimya, çocuk cerrahi, pediatri, çocuk ve ergen ruh salığı, dermatoloji, enfeksiyon, fizik tedavi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz, halk sağlığı, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi, kardiyoloji, kulak burun boğaz, nöroloji, ortopedi, patoloji, plastik cerrahi, radyoloji, psikiyatri, spor hekimliği, tıbbi genetik, tıbbi mikrobiyoloji... Yok yok yani. 1 Ekim 2016'ya kadar bitirecek olanlar pratisyen sınır 1984. Uzman sınırı 1981. 3 Mart saat 17.00'a kadar son başvuru tarihi. Yazılı sınav 13 Mart'ta Ankara'da. Başvuran herkese kılavuzu okutun. Baya ıvır-zıvır istiyorlar hayırlı olsun." diye masajlar gönderdiği tespit edildi.

Çelebi'nin "acil ve önemli uyarı"şeklinde örgüt üyelerine gönderdiği başka bir mesajda, tedbirlerin üst düzeye çıkarılmasını istediği anlaşıldı.

Bellek içerisindeki bilgilerin mühendislere verilerek hemen harici belleklerin kırılması gerektiğini aktaran Çelebi'nin gizli mesajında, ''Bu bir ay tedbiri en üst düzeyde tutalım.Tedbir korkaklık değil, hizmettir. Ama bu bizi asla yavaşlatmasın. Boğazdan geçen denizaltılar gibi sessiz, görünmez, hızlı, güçlü ve durmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandığı belirlendi.