FETÖ’cü İpek'in evini kiliseye çevirdiği ortaya çıktı

İngiltere’de bulunan FETÖ’nün finansörü Akın İpek hakkında soruşturma başlatılmadan çok önce yaptığı hazırlık işe yaramadı. İpek’in İngiltere’de kaçmadan önce halka açık şirketlerden aldığı 4 malikâne ve Lüksemburg’taki banka hesaplarında bulunan 84 milyon avroyu geri almak için açtığı davaları kazanamadığı öğrenildi.

BU KADARINA DA PES!

Geçtiğimiz hafta İngiliz mahkemeleri, FETÖ’nün firari finansörü Akın İpek’in Türkiye’ye iadesini reddetmişti. Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat’ın İpek’in iadesine ilişkin İngiliz makamlarına Adalet Bakanlığından habersiz bilgi notu sunmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Diğer yandan da FETÖ finansörü İpek’in kaçmadan önce yaptığı hazırlıklar tek tek deşifre ediliyor.

Bu kapsamda İngiltere’de bulunan FETÖ’nün firari finansörü Akın İpek hakkında soruşturma başlatılmadan çok önce kaçma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İpek hakkında soruşturma başlamadan önce halka açık şirket olan Koza Altın AŞ’nin parasıyla Türkiye’den kaçtıktan sonra aile boyu yaşamak için yaklaşık 30 milyon dolar değerinde İngiltere’de 4 tane malikâne aldığı belirlendi. Malikânenin yanı sıra İpek’in yine İngiltere’de aldığı binayı Hristiyanlara iyi görünmek için kiliseye çevirdiği öğrenildi.

BLOKE KALDIRILMADI

İpek’in İngiltere’den kaçmadan önce halka açık şirketler üzerinden aldığı 4 malikâne ve Türkiye’de TMSF’ye devredilen şirketlerini geri alabilmek için dava açtığı belirtildi. İpek’in ayrıca, Koza Limited Şirketi’nin Lüksemburg Garanti Bankası hesaplarında bulunan 84 milyon avro hakkında konulan ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için dava açtığı ancak kazanamadığı aktarıldı.

ALTI DAVA AÇTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e gideceği değerlendirilen söz konusu 84 milyon avronun hâlâ bloke olduğu kaydedildi. İngiltere’de İpek’in Türkiye aleyhine Koza Altın AŞ hakkında, şirketlerine el konulduğu gerekçesiyle yaklaşık 6 dava açtığı ve hiçbirini kazanamadığı da ifade edildi.

LORD GİBİ YAŞIYOR

Eski Koza Holding yöneticisi FETÖ’cü Akın İpek, Londra’da lüks içinde hayatını sürdürüyor. İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle lordlar gibi yaşıyor.

(Türkiye gazetesi)