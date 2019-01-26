FETÖ'cü koca 'HDP/PKK'ya oy ver' dedi, vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi
FETÖ'nün Türk ailelerine soktuğu büyük fitnenin, evladı ana babaya, kocayı karısına ve evladına düşman eden terörün acı bir öyküsü gün yüzüne çıktı. Zahide T. , FETÖ örgütünden çektiği sıkıntıları 24 TV’ye anlattı.
FETÖ sebebiyle eşini, işini kaybeden Sahide T. Yaşadıklarını 24 TV’ye anlattı. 15 Temmuz’da eşinin FETÖ’cü olduğunu öğrenen Sahide, Pensilvanya’ya şunu sordu: Türkiye’de bir sürü şehidin kanının akıttın, ailelerin içine büyük bir fitne attın, aileleri parçaladınız, çocukların boğulmasına sebep oldun. Şimdi mutlu musun Pensilvanya’da?
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