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FETÖ'cü komiserin eşi koronavirüse yakalandı: ByLock kullandığı ortaya çıktı

FETÖ'den müebbet hapis cezası alan mali şube komiseri Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan koronavirüs testin pozitif çıkmasının ardından hastanedeki işlemleri bittikten sonra göz altına alındı.

DHA6 Eylül 2021 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:23
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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için emniyete getirildi. Demirhan'ın BayLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi BayLock kullanıcılarına yönelik 20 Ağustos Cuma günü operasyon gerçekleştirdi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak koronavirüs testi pozitif çıkan Esmahan Demirhan hastaneye yatırıldı. 17/25 Aralık soruşturma kapsamında müebbet hapse mahkûm edilen Mali Şube komiseri Mustafa Demirhan'ın eşi olan Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete getirildi.

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