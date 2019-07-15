FETÖ'cü pilotların bombaladığı araçlar sergilendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi pilotların attığı bombalarla hasar gören araçlar sergilendi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi pilotların attığı bombalarla hasar gören araçlar sergilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nden Millet Camisi'ne, hasarlı araçların sıralandığı güzergahtan yürüyerek geçti.
Yürüyüş güzergahında, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan bombalarla parçalanan araçlar sıralandı.
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