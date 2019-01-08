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FETO’cü pilottan ‘alçak’ savunma

30 Ağustos törenlerinde alçak uçuş yapan ve protokolü dumanla kaplayan Türk Yıldızları’nın FETÖ’cü pilotu Yüzbaşı Ali Onur Adalı tutuklandı. Adalı savunmasında “Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım” dedi.

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Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 18’i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı. Örgütün ‘mahrem abileri’ ile ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri belirtilen, aralarında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nda 10 yıldır görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı’nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

PROTOKOLE 20 METRE 

Operasyon kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nda 7 numara olarak görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı, soruşturma kapsamında 18 Aralık’ta açığa alınmıştı. Adalı’ya savcılıktaki sorgusunda, 30 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’daki 30 Ağustos törenlerinde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu protokolün oturduğu yerin hemen üzerinden neden 20 metreden alçak uçuş yaptığı da soruldu. Adalı, uçakta bir arıza olduğunu ileri sürerek ‘’Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım. Protokol dumanla kaplandı. Herhangi bir kastım yoktu” dediği öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Adalı’nın ankesörlü telefonlardan mahrem abileri arayarak 70’e yakın görüşme yaptığı da tespit edildi. 

21’İ TUTUKLANDI 

26 Aralık’ta Konya merkezli 10 ilde 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23  askeri gözaltına almıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı’nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmaları sebebiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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