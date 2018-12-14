FETÖ'cü polislerin, örgütün yasadışı ses kayıtlarını Sözcü'ye getirdiği ortaya çıktı

Sözcü gazetesinin Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) işbirliği belgelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Sözcü'den aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da bulunduğu 5 isim hakkında hazırladığı iddianamede; gazetenin 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde ve 1-19 Ocak 2014 tarihinde MİT TIR'larının durdurulmasının öncesinde FETÖ'nün yasadışı ses kayıtları ve teknik takip tutanaklarını yayımladığı tespit edildi.

Buna göre; FETÖ'cü olduğu iddia edilen 9 polis; Sözcü yetkililerine FETÖ'nün yasadışı ses kayıtları ve teknik takip tutanaklarını haricen ulaştırdı. Gazete de kamuoyunda algı oluşturmak için bilgileri gerçekmiş gibi haberleştirdi. İşte detaylar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü'nün manşet haberlerinde yer alan ses kayıtları ve teknik takip tutanaklarını hazırlayan ve FETÖ'cü olduğu iddia edilen polis memurlarının isimleri iddianamede yer aldı.

19 Aralık 2013'te Sözcü'nün "Bakanın başını ağrıtacak görüntüler" haberini hazırlayan polisler Yalçın Aksoy ve Ahmet Usta, KHK ile meslekten çıkarıldı. Aynı tarihte Sözcü'de yayımlanan Barış Güler- Rıza Sarraf yasadışı fiziki takip görüntüsünü düzenleyen polisler Gürkan Tok ve Volkan Demirdelen KHK ile meslekten çıkarıldı.

20 Aralık 2013'te Sözcü'de yer alan "Rüşvet dolu ayakkabı kutusu" başlıklı haberdeki yasadışı fiziki takip görüntüsünü düzenleyen polisler Kamil Bilgiç, Ulvi Şahin ve Murat Can KHK ile meslekten çıkarıldı. 20 Aralık 2013'te Sözcü'de yayımlanan "Oğlum Dikkatli ol dinleniyoruz" başlıklı haberin yasadışı görüntüsünü düzenleyen polisler Turan Güler ve Y.A.'ydı. Güler KHK ile meslekten çıkarıldı. Y.A. hakkında disiplin soruşturması yapıldı. Şüpheli polislerin, FETÖ'yle ilgili başka haberlerde de izi belirlendi.

Sözcü, Selam-Tevhid, Tahşiye, MİT TIR'larının durdurulması, 17-25 Aralık olayları gibi FETÖ tarafından hukuka aykırı yöntemlerle kurgulanan ve amacı Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yurt içinde ve yurt dışında, terör örgütleriyle yasa dışı-gizli ilişki içerisinde oldu.

(Sabah)