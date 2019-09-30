FETÖ'cü Şafak Güdür'e 10 yıl hapis
FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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