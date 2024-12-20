FETÖ'cü sözde mahrem imama hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.A.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ içinde kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiğini, diğer "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle görüştüğünü, örgüte ait evlerde kaldığını ve örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiğini belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu, örgüt içinde sözde "jandarma mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği bu şekliyle örgüte bağlanıp, örgütte sorumluluk üstlendiğini bildirerek, M.A.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.A.D. hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.