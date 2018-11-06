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FETÖ’cü subayların ilginç kod adları ortaya çıktı

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 eski subay hakkında hazırlanan iddianamede, birbirinden ilginç kod isimleri ortaya çıktı.

  • İHA
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Meslekten ihraç olan ve tutuksuz olarak yargılanan Z.İ, şifreli haberleşme yöntemlerini anlatarak, örgüt üyelerine ilginç kod isimleri verildiğini söyledi. Örgüt üyelerinin kendisine Zeko ismini verdiklerini belirten Z.İ., kendisini telefona tüpçü Zeko ya da halı sahacı Zeko gibi isimlerle kaydettiklerini anlattı.
 
İddianamede yer alan Zeki ve Casim kod isimli şahısların kendisinin üstü olduğunu ileri süren Z.İ, "Bana Zeko ismini vermişlerdi. Casim ve Zeki bizlerin telefon numarasını gizlilik amaçlı kendi telefonlarına halı sahacı Zeko, ya da tüpçü Zeko kaydederlerdi" dedi.
 
“Telefonlardan hatlar çıkarılıp diğer odaya konurdu”
 
FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını söyleyen Z.İ,, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına atandığında kendisini Gaziantep alan koduyla arayan Zeki isimli bir şahıs olduğunu belirtti. Z.İ. toplantılarda cep telefonları içerisinden hatların çıkarılıp diğer odaya konduğunu söyledi. Z.İ, “Zeki ilk buluşmamızda beni Karataş semtinde bir eve götürdü. Dairede üsteğmen O.U. oturuyordu. Beni tanıştırarak Artık burada O.U. ile birlikte kalacağımı söyledi. Bu evde yaklaşık 2 yıl kaldık. Zeki bu eve 2-3 haftada bir geliyordu. Dini ve örgütsel sohbetler veriyordu. Bu toplantılarda ve daha önce benden sorumlu olan şahısların yapmış olduğu sohbetlerde, tedbir amaçlı kendimize ait telefonlar alınır, içerisinden hatlar çıkartılır ve diğer odaya konulurdu. Bana Zeko ismini vermişlerdi. Casim ve Zeki bizlerin telefon numarasını tedbir ve gizlilik amaçlı kendi telefonlarına halı sahacı Zeko ya da tüpçü Zeko diye kaydederlerdi” diye konuştu.
 

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