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FETÖ'cü teröristin kızından skandal sözler! ''Erdoğan'a oy verenleri külliyede yakacağım''

Deprem bölgesindeki afetzede seçmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı seçmesini hazmedemeyenlerin saldırıları sürüyor. Bu kez FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, depremzedeleri hedef aldı. Çepik skandal açıklamasında, 'Bu adamı seçenler kim abi ya? Toplayıp yakacağım hepsini bir külliyede ya. Ben böyle bir insanım artık.' ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
FETÖ'cü teröristin kızından skandal sözler! ''Erdoğan'a oy verenleri külliyede yakacağım''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlaması, 7'li koalisyonun destekçilerini rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedeleri hedef alan muhalifler, vatandaşlara tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı.

FETÖ'CÜLER SALDIRIYA BAŞLADI

CHP kanadından gelen hakaret ve tavırlar devam ederken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için resmen seçim kampanyası yürüten FETÖ'cüler saldırıya başladı.

FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren depremzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.

Kin kusan Şerife Nur Çepik'in skandal sözleri şu şekilde:

"Arkadaşlar lütfen beni takipten çıksınlar. Erdoğan'a oy atmış herhangi bir kişi. Lütfen takipçi sayım yarıya insin. Bu kadar aptal ve bağnaz insanla aynı yerde kalamayacağım ben gerçekten. Aynı fikirleri ya da aynı şeyleri paylaşamayacağım. Çok iğrençsiniz midemi bulandırıyorsunuz. Bu kadar salak bu kadar aptal bir yaşamadığım için de şu an çok mutluyum. Gerçekten herhalde şu an Türkiye'de olsam kafayı falan tırlatırdım. Yani baktıkça insanlara acaba bu mu verdi, acaba bu mu verdi? Rezilsiniz ya. Bizi bu kadar rezil hale sokan, bizi mahveden, bu adamı tekrardan başımıza getiriyorsunuz ya, rezilsiniz. Midem bulanıyor hepinizden. Allah'ın belaları. Haberiniz yok. Ama var ya gelsin, ikinci turda da gelsin. Göreceğim o zaman belanızı sizin. Göreceğim belanızı nasıl yapıyor göreceğiz. Ama eğer var ya benim başıma bir şey gelsin bu olayla ilgili var ya ben bu sefer...

Ailen öldü enkaz altında sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sen hala nasıl bu adamı seçebilirsin? Bu adamı seçenler kim abi ya? Toplayıp yakacağım hepsini bir külliyede ya. Ben böyle bir insanım artık. Bundan sonra böyle kardeşim. Bu geri zekalılığa tahamülüm kalmadı benim. sıfır. İyi ki terk ettim ya."

FETÖ'cünü kızı Çepik daha sonra kendisine tepki gösteren takipçilerine hakaret etmeyi sürdürdü.

  • Şerife Nur Çepik
  • FETÖ
  • hakaret

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