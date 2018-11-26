FETÖ'cü Toros'un eşinin Adnan Oktar grubunda yer aldığı iddia edildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, Adnan Oktar ile FETÖ'nün bir iltisakını daha deşifre etti.

ERKEK KARDEŞİ DE VAR

Tanık ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'un eşi Banu Toros'un Adnan Oktar grubu ile birlikte olduğunu anlattı. Tarık Toros'un eşi Banu Toros'u Adnan Oktar'ın yanına çağırdığını, hatta erkek kardeşinin de örgüte gelmeye başladığını belirtti. Tanığın ifadesine göre, Banu Toros'un örgütteki kod adı 'Maviş Banu' imiş…

"KOD ADI MAVİŞ BANU"

Tanık ifadesinde şunları söyledi: "Birkaç gece arka arkaya benim de olduğum ortamlar oldu. Bir seferinde kod adı Maviş Banu olan Banu Toros'u çağırdı ve Florya Beşyol'daki aile evinden getirilmesi esnasında şahit olarak yanlarında geldim. Sonradan babası ile ilgili birtakım olaylar olduğunu hatırlıyorum. Ancak detayını hatırlamıyorum. Daha sonra Banu'nun bir erkek kardeşi de örgüte gelmeye başladı. Adnan Oktar ne zaman hangi olay sebebiyle sizi çağıracağı belli olmazdı. Çağırdığında itaat etmek ve gitmek zorundaydınız."

Bilindiği gibi Tarık Toros, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar etmişti. Toros'un bir grup askerden sorumlu 'mahrem imam' olduğu iddia edilmişti. Adnan Oktar'ın ise Fetullahçı Terör Örgütü'nde bulunan birçok isim ile irtibatı ortaya çıkmıştı. Oktar'ın Balyoz kumpasının baş aktörü Mehmet Baransu ile Baransu tutuklanmadan 1 hafta önce Kavacık'taki villasında görüştüğü öğrenilmişti.

(Sabah)