FETÖ’cüden itiraf: Çocuğumun yüzüne bakamıyorum

Ankesör soruşturmaları kapsamında Muğla’da 11 Aralık 2018’de yakalanarak Antalya’ya getirilen yüzbaşı M.G. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu, örgüte dair bildiklerini anlattı. TSK’den ihraç edilen eski yüzbaşı M.G, ortaokul yıllarında tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını, “Oğuz” kod adıyla 23 yıl boyunca örgüt içindeki yapılanmada yer aldığını belirtti. Örgüt üyelerinin kendisiyle sürekli ankesörlü telefon görüşmesi yaptığını ifade eden M.G, “Benden sorumlu olanları aradığım zaman, cep telefonuyla kendileriyle irtibata geçmemem konusunda beni uyarırlardı. Ankesörlü telefondan uzun konuşmalar yapılmazdı, şifreli ve kısa konuşmalar gerçekleştirilirdi. ‘Ne zaman sinemaya gideceğiz’, ‘Ne zaman halı sahaya gidiyoruz’ gibi şifreli konuşmalar yapılırdı. Bu ifadeler ‘Ne zaman sohbet toplantısı yapıyoruz’ anlamına geliyordu” diye konuştu. Eşiyle farklı dünya görüşlerine sahip olduğu için hiçbir zaman FETÖ’nün içinde yer aldığını söyleyemediğini öne süren M.G, “Bir çocuğum var. Şu anda eşim ve çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Çocuğumun benim gibi olmasını istemiyorum, güzel yetişmesini istiyorum” dedi.