FETÖ'cüler birbirlerini dolandırdı!

TRT Haber 28 Eylül 2021 Salı 17:36 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 17:39

FETÖ'cüler, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan terör örgütü üyelerini dolandırdı. Milyonlarca dolar gasp edildi. Amerikan yargısı harekete geçti.

FETÖ'nün Atlanta'daki sözde üst düzey isimleri, darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan örgüt üyelerini, Ömer Casurluk'un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde restoran açmak isteyenler adına markalar ile sözleşmeler imzaladı.

Timur Efe olarak da bilinen Ömer Casurluk'un şirketi, yatırımcılara restoranları değerinin iki katı fiyata sattı.

Casurluk, para ödemeden bu restoranlara ortak oldu ve yatırımcıları da ortak olarak göstermedi. Yatırımcılar bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak, paralarını geri istedi ancak geri verilmedi.

FETÖ ÜYELERİ KONUYU YARGIYA TAŞIDI

TRT Haber'in haberine göre, dolandırılan örgüt üyeleri FETÖ'nün sözde üst yönetiminden yardım istedi. Sonuç alamayan örgüt üyeleri, 2020 yılında mahkemeye başvurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddialar üzerine harekete geçti. FETÖ'cü Ömer Casurluk ve şirketi Star Chain hakkında dava açıldı. Jürili yargılama talep edildi.