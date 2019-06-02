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FETÖ’cüler boş durmuyor 

FETÖ’cü trol sitelerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Cihat Yaycı’nın telefonu verilerek, “Malum önümüz bayram. Sevdiklerimizi hatırlayıp arama zamanı” paylaşımında bulunuldu. 

  • HABER MERKEZİ/ANKARA
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yuvalanmış FETÖ’cü hainleri tespit etmek için geliştirilen FETÖMETRE’nin mucidi Tümamiral Cihat Yaycı, bir kez daha örgütün hedefine oturdu. Ramazan Bayramı öncesinde FETÖ’cü trol sitelerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Cihat Yaycı’nın telefonu verilerek, “Malum önümüz bayram. Şimdi size çok sevdiğim birinin telefonunu vereceğim. Lütfen arayıp saygımızı gösterelim.  Aramaların ankesörlü telefondan yapılması önemle rica olunur” paylaşımında bulunuldu. 

AĞIR DARBE VURULDU 

Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE, TSK içinde yuvalanmış örgüte ağır darbeler vuruyor. Bu nedenle örgüt, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek için Yaycı ve ailesi üzerinden akla gelmedik iftira ve hakaretlerle itibarsızlaştırma operasyonlarına hız verdi.  2005 yılından itibaren FETÖ’cü kadroların engellemelerine maruz kalan Yaycı’ya yönelik saldırılar, Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinde açılan bolt hesaplar üzerinden sürüyor. Kripto hesaplar üzerinden Yaycı hakkında kara propaganda yapılıyor. Bazı twitter hesaplarında Cihat Yaycı’nın kendisi ve ailesine tehdit ve hakaret edilirken, Başkan Erdoğan’ın köpeği şeklinde karikatürler çiziliyor. 

Terörle mücadele uzmanları bu saldırıların amacının “Tümamiral Cihat Yaycı’yı sindirmek, sindiremezlerse de itibarsızlaştırarak, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek” olduğu görüşünde. FETÖ’cülerin bu konudaki bazı algı operasyonları özetle şöyle: 

YIPRATMA: twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden, başta Yaycı ve ailesi olmak üzere, mücadelede etkin rol oynayan ATİİİ Şube Müdürlüğü personeli ve aileleri hakkında yıpratma, itibarsızlaştırma ve saygınlığını azaltma yoluyla, FETÖ/PDY ile mücadeleye ket vurulması hedefleniyor. 

HEDEFLERİ: Yurt dışına kaçmış FETÖ’cüler Yaycı için o da bizden tezviratı için bazı siyasi isimlere düzmece bilgiler verilerek, bu bilginin yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

İTİBARSIZLAŞTIRMA: Yaycı’nın sözde “iltisak/irtibat”lı gösterilerek devlet/kamuoyu gözünde itibarsızlaştırılması, FETÖMETRE’nin diğer kamu kurumlarında da uygulanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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