FETÖ'cüler eşlerini şiddet mağduru göstererek devleti dolandırmış

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sosyal Destek Programı (SODES) projeleriyle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) üyesi iş adamları ile yöneticilerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, kent merkezi, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Diğer 5 zanlının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları, bir şüphelinin de yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, M.K, M.T, M.A ve E.A. tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise savcılıkça salıverildi.

Örgüte kaynak aktarmak için SODES projesi hazırlamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aramalarda ele geçirilen belge ve dökümanların incelenmesi sonucu SODES'in, örgütün temel finans kaynakları arasında yer aldığı belirlendi.

FETÖ'nün kurduğu dernekler aracılığıyla "adrese teslim" projeler hazırladığı ve dolandırıcılıkla yaptıkları vurgunla finans desteği sağladığı tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla araştırmayı genişleten polis ekipleri, ifadeleri alınan bazı şüphelilerin itirafçı olması üzerine SODES projeleriyle yapılan usulsüz işlemlerin çarpıcı detaylarına ulaştı.

Eşlerini şiddet mağduru göstermişler

İfadeler ve ekiplerin çalışmasıyla EGİSAD tarafından 2011 yılında toplum hassasiyetinin yüksek olduğu kadına yönelik şiddetle mücadele bahanesiyle hazırlanan SODES projesiyle örgüt mensuplarının eşleri ve bazı kişileri şiddet mağduru gösterdiği belirlendi.

Şiddete maruz kaldıklarını öne sürdükleri kadınların meslek edinmeleri ve hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla SODES kapsamında kurslar düzenleyen örgüt üyelerinin, kursiyerlere ödenmesi gereken ücretleri, yerlerine imza atarak derneğe aktardıkları tespit edildi.

Aynı projeyle gezi ve sosyal etkinliklerin yapılmış gibi gösterildiği, hayali iş teslimleri ve malzeme alımları gerçekleştirildiği, sahte fatura düzenlendiği, sahte imzalarla hayali kişiler üzerinden örgüte kaynak aktarıldığı belirlendi.

Yüz binlerce lira haksız kazanç sağlamışlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, EGİSAD'ın SODES kapsamında hazırladığı "kadına yönelik şiddet" projesi ile devleti 2011 yılında 300 bin liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edildi.