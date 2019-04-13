FETÖ’cüler hâkimleri görüntülerken yakalandı

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanıklı davanın duruşmaları geçtiğimiz günlerde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Davanın 9 Nisan'daki duruşması sırasında izleyici bölümünde oturan bir kişinin mahkeme heyetini cep telefonu ile görüntülediği anlaşıldı.

Güvenlik görevlilerinin farkına varması üzerine telefona el konuldu. Davanın bir sonraki günki duruşmasında da yine benzer bir olay yaşandı. Yine izleyici bölümünde oturan bir kişinin mahkeme heyetini görüntülediği güvenlikçiler tarafından farkedildi. Onun telefonundaki görüntülere de el konuldu.

A.Y. ve Ü. A. isimli şüpheliler hakkında suç duyurusu yapıldı. Sanık yakınları olduğu zannedilen şüphelilerin mahkeme heyetini toplu olarak ve ayrıca tek tek fotoğrafladığı, birde video görüntülerinin alındığı saptandı. Başsavcılık ilginç olay ile ilgili soruşturma başlattı. İki şüphelinin görüntüleri hangi amaçla çektiği, nereye gönderdiği araştırılıyor.

(Sabah)