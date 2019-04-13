14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ’cüler hâkimleri görüntülerken yakalandı

FETÖ yargılamalarına bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanıklı davanın duruşmaları geçtiğimiz günlerde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.
 
Davanın 9 Nisan'daki duruşması sırasında izleyici bölümünde oturan bir kişinin mahkeme heyetini cep telefonu ile görüntülediği anlaşıldı.
 
Güvenlik görevlilerinin farkına varması üzerine telefona el konuldu. Davanın bir sonraki günki duruşmasında da yine benzer bir olay yaşandı. Yine izleyici bölümünde oturan bir kişinin mahkeme heyetini görüntülediği güvenlikçiler tarafından farkedildi. Onun telefonundaki görüntülere de el konuldu.
 
A.Y. ve Ü. A. isimli şüpheliler hakkında suç duyurusu yapıldı. Sanık yakınları olduğu zannedilen şüphelilerin mahkeme heyetini toplu olarak ve ayrıca tek tek fotoğrafladığı, birde video görüntülerinin alındığı saptandı. Başsavcılık ilginç olay ile ilgili soruşturma başlattı. İki şüphelinin görüntüleri hangi amaçla çektiği, nereye gönderdiği araştırılıyor.
 
(Sabah)

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA