17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7218
  • 6,3809
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cüler Kur'an'a el bastırıp sınav sorularını vermişler!

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dinlenen FETÖ itirafçısı eski astsubay Uğur K, astsubaylık sınav sorularının sınavdan önce örgüt mensuplarına verildiğini anlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen FETÖ itirafçısı eski astsubay Uğur K. olay tarihinde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını, FETÖ ile öğrencilik yıllarında tanıştığını anlattı.

Darbe girişimi öncesine kadar örgütle bağının devam ettiğini belirten Uğur K, astsubaylığa hazırlandığı dönemde FETÖ mensuplarının kendisine yardımcı olduğunu ve sınav sorularını örgüt mensuplarına verdiklerini söyledi.

Tanık Uğur K. "Sınav sorularını bize verdiler. Bucak sorumlusu olan Cüneyt diye bildiğimiz kişi tarafından verildi sorular. Bunun üstünde bir de Burdur sorumlusu vardı ancak ben onu tanımıyorum. Bizi örgüt evine götürdüler, burada slayt halinde sınavda çıkacak soruları bize gösterdiler. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiler, 'Soruları bizden aldığınızı kimseye söylemeyin.' dediler." diye konuştu.

Davanın sanıklarından eski astsubay Mevlüt Özyurt'u tanıdığını belirten Uğur K, Özyurt'un örgüt bağına ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Akıncı Üssü davasının sanığı tanık sıfatıyla dinlendi

Tanık Ali Tiryaki, 15 Temmuz'da binbaşı rütbesiyle KKK Tayin Daire Başkanlığında görev yaptığını, kendisinin Akıncı Üssü darbe davasında yargılamasının sürdüğünü ifade etti.

Olay günü saat 18.00'e kadar mesaisine devam ettiğini, ardından evine gittiğini anlatan Tiryaki, Harekat Merkezinden aranarak mesaiye çağırılması üzerine Abdullah Demir, Mehmet Cantürk, Nevzat Bilir ve Murat Kale ile kışlaya gittiklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti.

Burada yaptıkları telefon görüşmeleri üzerine Genelkurmaydan emir verildiğini ve terörle mücadele harekatı kapsamında Akıncı Üssü'ne gitmelerinin söylendiğini iddia eden Tiryaki, saat 23.00'ten sonra vardıkları üste bir süre beklediklerini anlattı.

İlerleyen saatlerde Demir'e gelen telefon üzerine KKK'ye dönmek istediklerini ancak giriş çıkışların yasak olduğunun söylenerek çıkışlarına izin verilmediğini ifade eden Tiryaki, herhangi bir olaya karışmadıkları halde sabah saatlerinde polislerce düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındıklarını dile getirdi.

Tiryaki, 15 Temmuz akşamı KKK harekat merkezinden kendisini arayan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Bir 'mutfağımız' daha UNESCO'ya dahil oldu

Bir 'mutfağımız' daha UNESCO'ya dahil oldu

Yediği nar sonu olmuştu... Kahreden ayrıntı

Yediği nar sonu olmuştu... Kahreden ayrıntı
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Mimar Sinan'a yaptırılmıştı! Restorasyonu bitti yarın açılıyor

Mimar Sinan'a yaptırılmıştı! Restorasyonu bitti yarın açılıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

Yaşı 3, kurusu 40 lira! Siparişlere yetişemiyor

Yaşı 3, kurusu 40 lira! Siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA