FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığı lobisi yapıyor

ABD'ye firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, burada yasal bir kimlik kazanmak için Türkiye'yi karalayıp, çeşitli iftiralar atıp, şirket evlilikleri yaparken, örgüt 15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan Türk vatandaşlarını da aynı şekilde vize almaya teşvik ederek Türkiye düşmanlığı çatısında bir lobi kurmayı amaçlıyor.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, 15 Temmuz sürecinde Türkiye'den kaçan FETÖ mensupları, ABD'de yasallaşmak için tüm yolları deniyor.

FETÖ mensuplarının en sık başvurduğu yöntemin, Türkiye'de tehlike altında oldukları iftirasını atarak kendilerini mağdur gösterip ABD'ye iltica etmek olduğu belirtiliyor.