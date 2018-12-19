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FETÖ'cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde FETÖ üyelerinin bulunduğu 3 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Fatsa Bolaman Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve Gaziantep Cumhuriyet Savcılıklarınca aranan Zekeriya A., eşi Fatma A. ve Meryem A. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 2016 yılından bu yana aranıyorlardı. Fatma A.'nın eğitim görevlisi olduğu, eşi Zekeria A.'nın özel sektörde çalıştığı, Meryem A.'nın ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Sakarya'da FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürüldü. 
 
Fatsa'da mahkemeye çıkarılan şahıslardan karı-koca olan Zekeriya A. ile Fatma A. tutuklanarak Sakarya'ya gönderilirken, ev hanımı Meryem A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

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