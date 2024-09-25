FETÖ'cüler Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalktı. "Salon boştu" iftirası atan FETÖ'cülerin yalanı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından ifşa edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kuruluna hitabıyla ilgili FETÖ'nün sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan ve diğer bazı hesaplar tarafından da paylaşılan, "Konuşma esnasında salon boştu" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasına ilişkin görüntüler incelendiğinde (aşağıda yer verilmiştir), iddiaların tamamen asılsız olduğu açıkça görülmektedir. Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar etmeyiniz.