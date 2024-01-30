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FETÖ'cülere eş zamanlı Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

AA30 Ocak 2024 Salı 09:09 - Güncelleme:
FETÖ'cülere eş zamanlı Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

  • FETÖ/PDY
  • Bylock
  • Ankara soruşturması

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