İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9369
  • EURO
    29,77
  • ALTIN
    1696.25
  • BIST100
    6653.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'cülerin Yehova Şahitleri bağlantısı ifşa oldu
Güncel

FETÖ'cülerin Yehova Şahitleri bağlantısı ifşa oldu

Kocaeli ile birlikte 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada örgüt üyelerine ait 'Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti' yazılı üyelik yaka kartı bulundu.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 14:30 - Güncelleme:
FETÖ'cülerin Yehova Şahitleri bağlantısı ifşa oldu
ABONE OL

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga çalışmalarına yönelik yeni bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik yürütülen dosya neticesinde operasyon düzenlendi. Kocaeli ile birlikte 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 avro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve örgüt üyelerine ait "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartı ele geçirildi.

  • FETÖ
  • Yehova Şahitleri
  • terör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.