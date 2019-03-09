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FETÖ'cülerin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 kişiden 50'si tutuklandı

FETÖ'nün Balıkesir'de yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firarilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheliden 50'si tutuklandı.

  • AA
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İlde faaliyetlerine devam etmeye çalışan örgütün aktif yapılanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Şubat'ta Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aktif yapılanma içinde bulunan, farklı soruşturmalardan firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları ve örgütsel toplantılara katılıp FETÖ'ye maddi destek sağladıkları belirlenen zanlılardan 50'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 26 zanlı ise haklarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen listelerde isimleri bulunan 60 kişi de 5 Mart'taki operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

- YABANCI UYRUKLULAR ADINA SIM KART ÇIKARTMIŞLAR

FETÖ'nün Balıkesir'de sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman buluşarak toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları, FETÖ tutuklularının ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilmişti.

Ayrıca zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde bazı yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bunların toplu şekilde bir örgüt mensubunca getirilerek diğer sorumlulara dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları ve firarilere saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlenmişti.

FETÖ adına halen faaliyet yürüttükleri ayrıca firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, meslekten ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkartılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından zanlıların yakalanması için 26 Şubat'ta Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatılmış ve 76 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalananlardan 42'sinin aktif yapılanma içinde olduğu, diğerlerinin farklı soruşturmalardan firari durumda olup örgüt evlerinde saklandığı tespiti de yapılmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 40 bin lira, 35 bin dolar, 3 bin avro ve 20 bin lira değerindeki altınların yanı sıra çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve notlar, 9 sikke, 150 SIM kart, sahte kimlikler, terör örgütü elebaşına ait kitaplar, kapatılan dergilerin bazı nüshaları, çok sayıda cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirilmişti.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen ve "himmet" ile "sohbet grupları" olarak değerlendirilen 2 listede isimleri bulunan 60 zanlı da 5 Mart'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.

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