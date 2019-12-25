'FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye olay çıkarmıştı... İstenen ceza belli oldu

İHA 25.12.2019 11:43 - Güncelleme: 25.12.2019 11:43

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Aralık’ta Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan Pegasus Havayollarına ait uçakta Nikar D. isimli kadın, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, şüpheli Nikar D.’nin, 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken gözünde güneş gözlüğü, sağ elinde bir kitap ve sol elinde erkek şahsa ait bir fotoğrafla oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı.

‘Ben FETÖ’cüyüm’ diye bağırdı

Herkesin duyabileceği bir şekilde, “Ben FETÖ’cüyüm. 15 Temmuz’da nasıl plan yaptılarsa ben de onu yapacağım. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ’cüyüm, FETÖ’cü, FETÖ’yü istiyorum. Hapishaneler doldu, beslenmeyecek, at izin it izine karıştı. 3 tane evlat büyüttüm. Biri Amerika’da, biri Kıbrıs’ta, biri Vatan Emniyette. (Elindeki fotoğrafı göstererek) Bu adam kimse, bu fotoğrafı çantama kim koyduysa, bu kitabı elim kim verdiyse bilmiyorum” şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi.

Uçağın hareket etmesini engelledi

Yolcuların şüpheliye tepki göstermesi üzerine şüphelinin eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin kolluk ekiplerince yakalandığı ve uçaktan çıkarıldığı vurgulandı.

Nikar D.’nin savcılık ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkında çevreden ‘FETÖ’cü’ gibi sözler duyduğunu ve sinirlendiğini, elindeki kitabın Kuranı Kerim olduğunu, fotoğraftaki şahsın kim olduğunu bilmediğini, Kıbrıs’a üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini söylediği anlatıldı.

144 yolcunun bulunduğu uçağı alıkoydu

İddianamede, şüpheli Nikar D.’nin olay günü 144 yolcunun bulunduğu uçakta yolcular arasında korku ve paniğe neden olacak, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunduğu, bu şekilde uçağı alıkoyduğu belirtildi.

10 yıla kadar hapsi istendi

Tutuklu şüphelinin, “cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nikar D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.