FETÖ'de büyük korku! Seçim hüsranının ardından kaçıyorlar

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçan 56 FETÖ'cü aileleri ile çektikleri görüntüyle "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" diyerek Türkiye'yi, sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet etti.

6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz" ifadeleri öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri örgüt mensuplarına sürekli Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini beyan etti.

FETÖ'CÜLERDEN KILIÇDAROĞLU'NDA DESTEK MESAJLARI

FETÖ mensuplarının aktif şekilde kullandıkları sosyal medyada 7'li koalisyon lehine algı çalışması yapıldı. 7'li koalisyon kesin olarak iktidara geliyor algısını oluşturmak için firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından "Biletimizi Aldık Geliyoruz" diyerek yaptığı rezervasyon fotoğraflarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "En çok aranan teröristler listesi" içerisinde mavi kategoride yer alan Emre Uslu, Twitter'da açtığı sohbet odasının ismini "Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası" yaparak Kılıçdaroğlu'na destek verdi. FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa, "En zor anlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.

FETÖ'cü firari eski futbolcu Hakan Şükür "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun" ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven de "Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti.

Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" şeklinde paylaşımların ardından videolarla AK Parti'ye karşı kara propagandaya başladı. Firari Can Dündar ise sosyal medya hesabından "#Muharremİnce'ye çağrı" hastang ile "Tarihe güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin. Gelin, #Kılıçdaroğlu'na destek verin. Bu işi ilk turda bitirelim" şeklinde destek mesajı yayınlandı.

FETÖ'CÜLER İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPIYOR

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt içerisinde panik havası olduğu ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. İnsan kaçakçılığı yapan FETÖ'cülerin kendi örgüt mensuplarını kaçırdıkları tespit edildi.

Türkiye'den gönderdiği örgüt mensuplarının bilgilerini Yunanistan'daki FETÖ'cü insan kaçakçılarına ileten örgütün, Yunanistan'a kaçmayı başaran örgüt üyelerinin orada karşılanmasını ve yardımcı olunmasını sağladığı belirlendi.

YUNANİSTAN'A ŞİKÂYET ETTİLER

İnsan kaçakçıları tarafından Yunanistan'a kaçırılan 56 FETÖ'cü aileleri ile çektikleri video ile acındırarak Türkiye'yi sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet ettikleri görüldü.

FETÖ'cüler tek tek isimlerini sayarak "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" şekilde paylaşımda bulundu.

Ardından Orestiada'da Yunan askerlerine teslim olup sığınma başvurusu yapan FETÖ'cü avukatların talepleri kabul edildiği öğrenildi.