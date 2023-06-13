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FETÖ'de ''CHP'' hüsranı! ''Umutlanmayı bırakalım''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce 'bahar' vadettiği ve 28 Mayıs sonrası Türkiye'ye dönüş planları yapan FETÖ'cüler de CHP'den umudu kesti. FETÖ firarisi Emre Uslu, 'CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım' dedi.

13 Haziran 2023 Salı 07:57 - Güncelleme:
FETÖ'de ''CHP'' hüsranı! ''Umutlanmayı bırakalım''
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Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerden Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Muhalefet aldığı yenilgiden sonra birbirine düşerken 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerinin ve partisinin siyasetçileri tarafından hedef haline geldi. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken geride kalan gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel de isyan bayrağını açtı.

Daha bir hafta önce Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden Özgür Özel, söylem değiştirip "CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." ifadeleriyle genel başkanlık koltuğuna talip olduğunu belirtti.

Seçimlerden önce CHP'ye destek verdiklerini duyurup "Dönüş biletimizi aldık" paylaşımları yapan FETÖ'cüler yaşananlar sonrasında CHP'den umudunu kesti.

FETÖ CHP'DEN UMUDU KESTİ

FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'deki iç karışıklığa ilişkin yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım" ifadelerini kullandı.

Uslu paylaşımında şunları söyledi:

"CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP'yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız."

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