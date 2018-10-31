Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 12'si aktif görevde 30 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.