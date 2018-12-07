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FETÖ'den 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerinde şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da Sulh Ceza Hakimliğince verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

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