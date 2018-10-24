FETÖ’den 6 ilde, 6 avukat hakkında gözaltı kararı
Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 6 ilde 6 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
- DHA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY’nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Tekirdağ, Nevşehir, Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta operasyon başlattı.
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