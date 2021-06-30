FETÖ'den aldığı sorularla beş sınav, iki mülakat kazandığını itiraf etti

AA 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:21 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.M, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istedi.

Hazırlık aşamasında 6 sayfalık beyanda bulunan M.M, örgütün kamu kurumlarına sızmak için sınav sorularını çalarak kendi mensuplarına verdiğini detaylarıyla anlattı.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ davası dosyasına da giren ifadeye göre M.M, örgütün dershanesinde üniversite sınavına hazırlandı.

Burada tanıştığı öğretmenin aracılığıyla FETÖ'nün öğrenci evlerine gitmeye başlayan M.M, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı.

Burada da örgütsel faaliyetlere katılan M.M, mezun olacağı yıl, "Akın" kod isimli mahrem imamın yönlendirmesiyle Cevizlidere'deki "çalışma evinde" kalmaya başladı.

Söz konusu örgüt abisi, M.M'nin de aralarında bulunduğu bir grup öğrenciye, daha sonra kısmen iptal edilen 2010 KPSS soru ve cevaplarını, sınavdan bir hafta önce verdi.

Bu şekilde 90 puan alan M.M, memurluk atamaları için bakanlıkların sınavlarını bekledi.

- "Sorular birebir aynıydı"

Örgütün yönlendirmesiyle 2011'de gümrük müfettişliği sınavına hazırlanan M.M, sınav öncesinde yine "Akın" kod isimli mahrem imamın cevap şıkları işaretli soruları kendisine getirdiğini söyledi.

Öveçler 2. Cadde'deki örgüt evinde yemin karşılığında kendisine soruların verildiğini belirten M.M, "İsmini hatırlamadığım ancak gümrük müfettişliği sınavında birinci olan şahısla evde bulunduğumuz sırada, sınava birkaç gün kala Akın eve gelerek A4 çıktısı şeklinde klasik sınav sorularını bize verdi. Soruları vermeden önce bize abdest aldırdı ve yemin ettirirdi. Bize verilen sorularla sınavda çıkan soruların birebir aynı olduğunu gördüm." itirafında bulundu.

Aynı yıl Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı sınavına girmesi için örgütten talimat aldığını, bu sınava bir hafta kala Akın'ın yine doğru şıkları işaretli soruları yemin karşılığında kendisine ulaştırdığını anlatan M.M, şöyle devam etti:

"Bana verilen sorularla sınavda çıkan soruların birebir aynı olduğunu fark ettim ve bu şekilde sınavı kazandım. Mülakat sınavından 3-4 gün önce Akın A4 çıktısı şeklinde yaklaşık 50 soru getirdi ve bu sorulardan mülakat sınavında çıkacağını söyledi. Sorulara çalıştım. Mülakat sınavına girdiğimde bana sorulan sorularla gelen soruların aynı olduğunu fark ettim ve bu şekilde sınavı kazandım. Maliye Bakanlığına atamam yapılacağı sırada Akın yine bana yemin ettirdikten sonra 2011 yılı Rekabet Kurulu klasik sınav sorularını, sınavdan 2-3 gün önce bana verdi. Bu şekilde cevaplayarak sınavı kazandım. Daha sonra Akın bana mülakat sınavında sorulacak soruları da getirdi. Ben soruları aldım ancak mülakata girmedim."

Maliye Bakanlığına atandıktan sonra Akın üzerinden örgütle irtibatının devam ettiğini, ancak kendisine bakanlıktaki FETÖ yapılanması hakkında bilgi verilmediğini bildiren M.M, "MİT'e girme ihtimalimden dolayı Maliye Bakanlığındaki yapılanma ile ilgili bilgi verilmedi." dedi.

M.M, Maliye Bakanlığındaki statülerinin değiştirilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı sınavına girmeye karar verdiğini kaydetti.

- Silinebilir kalemle sınav kağıtlarında değişiklik yapmışlar

Akın aracılığıyla tanıştığı Ahmet Baransu ile Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu için Sayıştay'da görevli Bülent isimli şahısla irtibata geçtiklerini belirten M.M, bu kişinin yönlendirmesiyle örgüt evinde sınava hazırlanmaya başladıklarını beyan etti.

Test sınavından birkaç gün önce Baransu'nun, A4 kağıdına cevap şıkları işaretli sınav sorularını getirdiğini belirten M.M, şu ifadeleri kullandı:

"Sınava girdiğimde bize getirilen sorularla sınavda çıkan sorular birebir aynıydı. Test sınavı soruları akademik düzeyde çok zordu. Sınav öncesinde görmeyen bir kişinin sınavı kazanma şansı yoktu. Test sınavını kazandıktan sonra Ahmet Baransu bizlere klasik sınav sorularını getirdi. Bu sorulara istinaden kompozisyonları yazdık. Klasik sınavda silinebilir tükenmez kalem kullanmamızı istedi. Nedenini sorduğumuzda sınav sonrasında, yanlış olan kompozisyonları düzeltmek için bize dağıtacaklarını söyledi. Kompozisyonları, Ahmet Baransu götürdü. Birkaç gün sonra kompozisyonları, üzerinde kırmızı kalemle işaretleme yapılmış halde bize getirdi."

Baransu'nun isteği üzerine, sınav kağıtlarının sol üst köşesine silinebilir tükenmez kalem ile nokta ile işaret koyduklarını ve hataları düzelttikten sonra sınav kağıtlarını Baransu'ya geri verdiklerini söyleyen M.M, "Bundaki amaç da isimlerin kapalı olmasından dolayı kendi yandaşlarına sınavı kazandırmaktı." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün önceden verdiği sorularla sınavın bu aşamasını da geçtiğini, ardından Baransu'nun mülakatta sorulması beklenen yaklaşık 150 soruyu kendisine verdiğini belirten M.M, şunları aktardı:

"Bu soruları ezberledik. Ahmet Baransu, mülakattan 4 gün önce bizi Kurtuluş'taki bir eve götürdü. Lacivert takım, beyaz gömlek ve kırmızı kravat şeklinde giyinmemizi söyledi. Evin salonu ortadan perdeyle kapatılmış vaziyetteydi. Perdenin arkasında, sonradan öğrendiğim kadarıyla Dışişleri Bakanlığında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı A.F, daire müdürleri H.D. ve C.A. isimli şahıslar bana sorular sordu, ben de cevapladım. Bu esnada salondaki bir kamera da beni çekmekte idi. Daha sonra mülakat sınavı için bakanlığa gittiğimde M.D. isimli çalışan, beni bir odaya götürdü. Burada mülakat yaptı, iyi olduğumu söyleyerek beni mülakat yapılan yere yönlendirdi. Mülakata girdim ve beni çalıştırdıkları gibi aynı sorular gelmesi üzerine soruları doğru cevaplayarak mülakatı geçtim."

Dışişleri Bakanlığında göreve başladıktan sonra "Numan" kod isimli örgüt abisinin kendisini Balgat'ta eşyalı bir eve yerleştirdiğini, bu kişinin telefonuna ByLock yüklediğini anlatan M.M, bir süre bu program üzerinden iletişim kurduklarını aktardı.

M.M, FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinin ardından Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine atandığını ifade etti.

O dönem hükümete yönelik kara propaganda yapmak için örgütün talimatıyla sahte Twitter hesapları açtıklarını bildiren M.M, ayrıca Dışişleri Bakanlığında görev yaptığı süre boyunca tanıdığı örgüt mensubu 15 kişinin isimlerini verdi.

M.M, bu isimlerden örgütün talimatı doğrultusunda katalog evlilik yapanları da deşifre etti.