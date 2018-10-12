FETÖ'den aranan 2 zanlı Eskişehir'de yakalandı
İzmir ve Antalya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı Eskişehir'de yakalandı.
- İHA
Eskişehir-Kütahya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ise, Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı belirlenen E.İ.'yi şehir merkezinde yakaladı.
Öte yandan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.
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