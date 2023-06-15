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FETÖ'den aranan Albay son anda yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Albay, kaçış planı yaparken yakalandı.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
FETÖ'den aranan Albay son anda yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Albay T.K. isimli şahıs iddiaya göre yurtdışına kaçma arayışları içerisindeyken tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, T.K., saklandığı yerde yakalandı. Zanlı, adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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