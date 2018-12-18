FETÖ'den aranan çift, gaybubet evinde yakalandı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan öğretmenlikten ihraç E.U. ve Ö.U.'nun Niğde'de olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla, örgütün gaybubet evi olduğu tespit edilen adreste, çift gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.