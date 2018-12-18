FETÖ'den aranan çift, gaybubet evinde yakalandı
Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmenler E.U. ve eşi Ö.U. örgütün gaybubet evinde yakalandı.
- DHA
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan öğretmenlikten ihraç E.U. ve Ö.U.'nun Niğde'de olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla, örgütün gaybubet evi olduğu tespit edilen adreste, çift gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.