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Güncel

FETÖ'den aranan Danıştay eski tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2021 Salı 13:59 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 13:59
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında firari hakimin izine ulaştı.

Kurulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, firari hakim Şahin'in saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Eski hakim Şahin'in 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olarak arandığı, kayıtsız adreslerde saklandığı, neredeyse hiç evinden dışarı çıkmadığı, çıktığı zamanlarda ise kılık değiştirdiği belirlendi.

Zanlının saklandığı adreste arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız silah ve dijital materyallere el koydu. Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı hakimin örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı da tespit edildi.

Kumpas davalarının hakim ve savcılarıyla ByLock üzerinden görüşmeleri olan, mahrem imam Levent Özgüzel ile yine ByLock üzerinden irtibatlı olduğu belirlenen firari hakiminin işlemleri sürüyor.

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