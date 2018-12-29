FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin genel bilgi taramasını yaptı. Zanlının FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen M.D. olduğu belirlendi. M.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.