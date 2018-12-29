FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin genel bilgi taramasını yaptı. Zanlının FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen M.D. olduğu belirlendi. M.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.