FETÖ'den aranan hava pilot yarbay Samsun'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen pilot yarbay, Samsun'da yakalandı.
- İHA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen Hava Pilot Yarbay M.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.E.'nin Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.
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