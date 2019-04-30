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FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı.

  • AA
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Isparta'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Terörizmin finansmanını önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından aranan iş adamı A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

A.Ö. SAHTE KİMLİKLE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, il merkezinde yapılan takibin ardından A.Ö'yü sahte kimlikle gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.Ö'nün, KHK ile el konulan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu, hayırsever vatandaşları dolandırıp değeri yüksek arsaları alarak örgüte finansman sağladığı, Bank Asya'da yüklü miktarda para hareketiyle örgüte maddi kaynak sağladığı belirtildi. 

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