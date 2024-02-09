İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6917
  • EURO
    33,123
  • ALTIN
    1994.98
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'den aranıyordu! Eski emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
Güncel

FETÖ'den aranıyordu! Eski emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, Ankara'nın Sincan ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 18:55 - Güncelleme:
FETÖ'den aranıyordu! Eski emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde üst düzey yapılanmada yer alan bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 8 yıldır firari olarak aranan ve emniyetten ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y. isimli şahıs, Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

H.İ.Y. isimli örgüt üyesinin en üst derecede örgüte bağlı olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefetten arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • FETÖ Yakalama
  • Eski Emniyet Müdürü
  • Sincan Yakalama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.