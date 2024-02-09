FETÖ'den aranıyordu! Eski emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde üst düzey yapılanmada yer alan bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 8 yıldır firari olarak aranan ve emniyetten ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y. isimli şahıs, Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

H.İ.Y. isimli örgüt üyesinin en üst derecede örgüte bağlı olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefetten arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.