14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7979
  • 6,426
  • 273.617
  • 107889
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından gözaltına alınan 10 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Aralık'ta örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı tespit edilen 30'u aktif görevde 47 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli astsubay hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 41'i yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden itirafçı olan 10'u dışındaki 31'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Başkan Erdoğan’dan Nobel tepkisi

Başkan Erdoğan’dan Nobel tepkisi

Borsa İstanbul rekor yeniledi

Borsa İstanbul rekor yeniledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Beşiktaş'ta başörtülü kadına çirkin saldırı: İddianame kabul edildi

Beşiktaş'ta başörtülü kadına çirkin saldırı: İddianame kabul edildi

Fransa'da tuhaf karar: Haftasonu ve tatil günlerinde ölmek yasaklandı

Fransa'da tuhaf karar: Haftasonu ve tatil günlerinde ölmek yasaklandı

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

Meteoroloji o ilimiz için ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu

Meteoroloji o ilimiz için ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

Denemek için yaptılar, şimdi kilosunu 45 bin TL'den satıyorlar

Denemek için yaptılar, şimdi kilosunu 45 bin TL'den satıyorlar

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

Fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA