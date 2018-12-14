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FETÖ'den gözaltına alınan 25 asker etkin pişmanlıktan yararlandı

Konya merkezli 24 ildeki operasyonda gözaltına alınan 29 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 25'inin etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.

  • AA
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Konya merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf askerden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 25'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine serbest bırakıldı.

Zanlılardan 4'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Aralık'ta TSK içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 25'i gözaltına alınmıştı.

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