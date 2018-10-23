FETÖ'den gözaltına alınan 9 havacı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.