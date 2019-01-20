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FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan ve 3 kilo 600 gram altınla havalimanında gözaltına alınan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.

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FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten dün gözaltına alınan Boydak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "O kadar altını ne yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, Boydak ailesinden 6 sanık ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, etkin pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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