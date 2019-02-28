FETÖ'den ihraç edilen astsubaya uyuşturucu operasyonu: 2 araçta 3 kilo 555 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve Akıncılar gişelerinde düzenlenen operasyonla durdurulan 2 araçta 3 kilo 555 gram uyuşturucu ele geçirildi.
- AA
Başkentte narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine İstanbul-Ankara Otoyolu Akıncılar gişelerinde çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri 2 aracı durdurdu.
Aramalarda, araçların motor kısmında zulalanmış toplam 3 kilo 555 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Araçlardaki şüpheliler M.Y. ve D.B. gözaltına alındı.
D.B'nin, Jandarma Genel Komutanlığında astsubayken FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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